Создана вакцина, способная защитить от всех штаммов COVID-19

Исследователи из Дюкского университета смогли разработать вакцину, которая оказалась способна защитить человека от всех возможных видов коронавируса. Результатами работы ученые поделились в журнале Nature.
В новый тип вакцины включено уникальное соединение адъювант. Его используют для усиления иммунного ответа при введении с иммуногеном. За счет этого эффективность препарата возрастает в десятки раз.
Ученые считают, что разработанная вакцина помогает человеку защититься не только от коронавируса, но и от других инфекций, источником которых могут стать летучие мыши.
В настоящее время препарат проходит клинические испытания. Его действие уже проверили на макаках и грызунах. Во время тестовых испытаний вакцина доказала свою эффективность, передает «МедикФорум».