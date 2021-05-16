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Ученые создали вакцину, способную защитить от всех штаммов коронавируса

Волгоградская правдаиещё 2
4 часа назад
Исследователи из Дюкского университета смогли разработать вакцину, которая оказалась способна защитить человека от всех возможных видов коронавируса. Результатами работы ученые поделились в журнале Nature.
Создана вакцина, способная защитить от всех штаммов COVID-19
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда
В новый тип вакцины включено уникальное соединение адъювант. Его используют для усиления иммунного ответа при введении с иммуногеном. За счет этого эффективность препарата возрастает в десятки раз.
Ученые считают, что разработанная вакцина помогает человеку защититься не только от коронавируса, но и от других инфекций, источником которых могут стать летучие мыши.
В настоящее время препарат проходит клинические испытания. Его действие уже проверили на макаках и грызунах. Во время тестовых испытаний вакцина доказала свою эффективность, передает «МедикФорум».
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