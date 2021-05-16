Создана вакцина, способная защитить от всех штаммов COVID-19

Исследователи из Дюкского университета смогли разработать вакцину, которая оказалась способна защитить человека от всех возможных видов коронавируса. Результатами работы ученые поделились в журнале Nature.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

В новый тип вакцины включено уникальное соединение адъювант. Его используют для усиления иммунного ответа при введении с иммуногеном. За счет этого эффективность препарата возрастает в десятки раз.

Ученые считают, что разработанная вакцина помогает человеку защититься не только от коронавируса, но и от других инфекций, источником которых могут стать летучие мыши.