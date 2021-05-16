Мурашко призвал россиян делать прививки от COVID-19

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов»,
— сказал Мурашко в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1».
ТАСС отмечает, что, по мнению некоторых специалистов, в России уже началась третья волна пандемии COVID-19, с чем и связан рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в последние дни в некоторых регионах.