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Мурашко призвал россиян делать прививки от COVID-19

BFM.RUиещё 2
12 часов назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян активнее делать прививки против коронавируса, не дожидаясь третьей волны пандемии, передает ТАСС.
Мурашко призвал россиян делать прививки от COVID-19
Фото: BFM.RUBFM.RU
«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов»,
— сказал Мурашко в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1».
ТАСС отмечает, что, по мнению некоторых специалистов, в России уже началась третья волна пандемии COVID-19, с чем и связан рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в последние дни в некоторых регионах.
Коронавирус,Михаил Мурашко,ИТАР-ТАСС,
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