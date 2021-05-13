Объяснен главный симптом при коронавирусе

Французские ученые Института Пастера, Национального центра научных исследований, Парижского университета и других научных организаций объяснили механизмы главного симптома при коронавирусе — потери обоняния (аносмии) у пациентов на разных стадиях заболевания. Статья исследователей опубликована в журнале Science Translational Medicine, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 поражает сенсорные нейроны и вызывает воспаление эпителия и обонятельной нервной системы. Кроме того, у некоторых пациентов со стойкими клиническими признаками аносмия связана с долговременным воспалением эпителиальной и обонятельной нервной системы и длительным присутствием вируса (в течение нескольких месяцев) в обонятельном эпителии.

Из-за вирусной инфекции сенсорные нейроны теряют обонятельные реснички, которые необходимы для «ловли» молекул-раздражителей. Вирус также проникает в сенсорные нейроны, нарушая их функции, и способствует гибели клеток эпителия в результате апоптоза (программируемой клеточной гибели). В дальнейшем коронавирус проникает в обонятельную луковицу, где провоцирует воспалительные реакции, и оттуда распространяется на другие нервные структуры.