Новое лекарство спасло больных COVID-19 от смерти

Ученые из Медицинского центра при Университете Амстердама выяснили, что новый препарат может быть эффективен при тяжелом течении коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Специалисты обнаружили, что у пациентов с COVID-19 в тяжелой форме вырабатываются антитела с аберрантной структурой. Это вызывает сильную воспалительную реакцию в легких и резко ухудшает течение болезни.

Сейчас для лечения тяжелых больных применяют дексаметазон и тоцилизумаб, которые блокируют чрезмерную активацию иммунной системы. Их минус, по словам ученых, в том, что они подавляют иммунитет пациента в целом. Препарат фостаматиниб борется с вирусом и при этом позволяет иммунным клеткам в легких не реагировать на аномальные антитела.

Лекарство протестировали на 59 пациентах. В группе из 30 больных, принимавших фостаматиниб, было меньше смертей и осложнений, чем у тех, кто получал плацебо.