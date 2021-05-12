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Новое лекарство спасло больных COVID-19 от смерти

Анна Арсеньева
51 минуту назад
Ученые из Медицинского центра при Университете Амстердама выяснили, что новый препарат может быть эффективен при тяжелом течении коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Новое лекарство спасло больных COVID-19 от смерти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты обнаружили, что у пациентов с COVID-19 в тяжелой форме вырабатываются антитела с аберрантной структурой. Это вызывает сильную воспалительную реакцию в легких и резко ухудшает течение болезни.
Сейчас для лечения тяжелых больных применяют дексаметазон и тоцилизумаб, которые блокируют чрезмерную активацию иммунной системы. Их минус, по словам ученых, в том, что они подавляют иммунитет пациента в целом. Препарат фостаматиниб борется с вирусом и при этом позволяет иммунным клеткам в легких не реагировать на аномальные антитела.
Лекарство протестировали на 59 пациентах. В группе из 30 больных, принимавших фостаматиниб, было меньше смертей и осложнений, чем у тех, кто получал плацебо.
На данный момент препарат проходит третью фазу клинических исследований.
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