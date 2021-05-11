Стоматологи связали болезнь десен с тяжелым течением COVID-19

Стоматологи из Университета Макгилла в Канаде и Института здоровья полости рта медицинской корпорации Хамад в Катаре нашли связь между воспалительными заболеваниями десен и тяжестью течения коронавируса. Об этом пишут «Известия»

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Специалисты проанализировали данные 568 пациентов. Оказалось, что у больных пародонтитом риск смерти при заражении COVID-19 увеличивается в 8,81 раза, такие люди в 3,54 раза чаще попадают в реанимацию и в 4,57 раза чаще им требуется искусственная вентиляция легких.

Российские исследователи пояснили, что коронавирус поражает в первую очередь клетки слизистых во рту. Если они воспалены, в оболочках нарушается микроциркуляция крови в сосудах, после чего они разрушаются. Инфекция сразу проникает в кровь и увеличивает риск развития тромбозов. Специалисты также пояснили, что воспалительные заболевания десен могут быть связаны с патологиями почек, желудка, кишечника.

Ученые отметили, что чаще всего пародонтитом страдают пациенты в возрасте 15–19 и 35–44 лет. Они порекомендовали в период пандемии уделять особое внимание гигиене и здоровью полости рта.