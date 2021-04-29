Инфекционисты назвали условие для прививки от COVID-19

Примерно через полгода переболевшим коронавирусом или тем, кто ранее получил прививку, нужно снова проверить уровень антител. Такое условие назвал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев

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Специалист напомнил, что примерно через пять-шесть месяцев иммунитет ослабевает. По его словам, проверить уровень антител необходимо в одной лаборатории, так как в разных лабораториях разные тест-системы и разные показатели.

При этом доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский напомнил, что если человек переболел коронавирусом и у него есть антитела, то вакцинация на данный момент не нужна.

Кроме того, по его мнению, на сегодняшний день в случае вакцинации необходимо отдать предпочтение людям, которые еще не встречались с вирусом, и прививать их.

«А когда мы уже вакцинируем широкие слои населения, задаться вопросом о вакцинации переболевших или ревакцинации», — пояснил инфекционист.

Он также подчеркнул, что если коронавирус начнет меняться так же быстро, как вирус гриппа, то в таком случае потребуется ревакцинация раз в год или два года.