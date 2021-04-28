Ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг человека

Коронавирус SARS-CoV-2 может инфицировать как нейроны, так и клетки головного и спинного мозга, которые поддерживают и защищают их - астроциты. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Луизиана, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Medical Xpress

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"Наши результаты показывают, что астроциты - это путь, по которому COVID-19 вызывает неврологические нарушения, - отметил ведущий автор исследования Рикардо Коста. - Это может объяснить многие симптомы, в том числе потерю обоняния и вкуса, дезориентацию, психоз и инсульт".

В дыхательной системе SARS-CoV-2, как известно, заражает клетки человека, атакуя рецепторы ACE2. Было не ясно, имеются ли те же рецепторы в нервных клетках мозга. В рамках исследования Коста и его коллеги изучили РНК и белки, чтобы определить, экспрессируют ли культуры клеток астроцитов и нейронов человека ACE2. Затем они подвергли клетки воздействию SARS-CoV-2. Результаты подтвердили, что и астроциты, и нейроны экспрессируют рецептор ACE2 и что оба типа клеток могут инфицироваться коронавирусом, хотя вероятность заражения астроцитов была ниже.

При этом именно последние являются главными воротами в мозг, эти клетки ответственны за перенос питательных веществ из кровотока в нейроны, а также мешают проникновению вредных частиц. Однако если астроциты не справятся с SARS-CoV-2, после заражения они могут легко передать вирус многим нейронам.

"В то время как астроциты демонстрируют более высокую сопротивляемость инфекциям, нейроны кажутся более восприимчивыми, - пояснил Рикардо Коста. - Это говорит о том, что всего несколько инфицированных астроцитов может быть достаточно, чтобы инфекция быстро распространилась на нейроны".