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Ученые объяснили потерю вкуса при COVID-19

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Американские ученые выяснили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через которой коронавирус проникает в клетки. Результаты опубликованы на портале bioRxiv.
Ученые выяснили, почему при коронавирусе пропадает вкус
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как пояснили ученые, при инфицировании вкусовые клетки также могут быть поражены. Таким образом, это объясняет тот факт, что больные COVID-19 жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений.
Специалисты Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган сравнили ощущения людей с коронавирусом и состояние их вкусовых рецепторов во время болезни и спустя полгода после выздоровления. В исследовании отмечается, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель.
Как полагают исследователи, полученная информация о том, что COVID-19 проникает в организм через рецепторы, может помочь в разработке методов лечения людей, у которых после коронавируса наблюдается длительная потеря вкуса.
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