Ученые выяснили, почему при коронавирусе пропадает вкус

Американские ученые выяснили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через которой коронавирус проникает в клетки. Результаты опубликованы на портале bioRxiv.

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Как пояснили ученые, при инфицировании вкусовые клетки также могут быть поражены. Таким образом, это объясняет тот факт, что больные COVID-19 жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений.

Специалисты Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган сравнили ощущения людей с коронавирусом и состояние их вкусовых рецепторов во время болезни и спустя полгода после выздоровления. В исследовании отмечается, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель.