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Испанца арестовали за заражение COVID-19 более 20 человек

Анна Арсеньева
3 часа назад
В испанском городе Майорка арестовали сорокалетнего мужчину, который специально заразил коронавирусом 22 человека. Об этом пишет BBC News.
Испанца арестовали за заражение COVID-19 более 20 человек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мужчина вышел на работу после появления симптомов заболевания и сдачи ПЦР-теста. Его попросили пойти домой, но он отказался.
Испанец продолжал работать с температурой выше 40 градусов и кашлем, снимая маску и грозя коллегам заразить их. Кроме того, он ходил в спортзал.
Как сообщили в полиции, в результате коронавирусом заразились пять коллег мужчин и трое посетителей фитнес-центра. Еще заболели 14 человек из семей инфицированных. Тяжелого течения COVID-19 не было ни у кого.
Коронавирус,BBC News,
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