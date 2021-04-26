Испанца арестовали за заражение COVID-19 более 20 человек

В испанском городе Майорка арестовали сорокалетнего мужчину, который специально заразил коронавирусом 22 человека. Об этом пишет BBC News.
Мужчина вышел на работу после появления симптомов заболевания и сдачи ПЦР-теста. Его попросили пойти домой, но он отказался.
Испанец продолжал работать с температурой выше 40 градусов и кашлем, снимая маску и грозя коллегам заразить их. Кроме того, он ходил в спортзал.
Как сообщили в полиции, в результате коронавирусом заразились пять коллег мужчин и трое посетителей фитнес-центра. Еще заболели 14 человек из семей инфицированных. Тяжелого течения COVID-19 не было ни у кого.