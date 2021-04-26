Испанца арестовали за заражение COVID-19 более 20 человек

В испанском городе Майорка арестовали сорокалетнего мужчину, который специально заразил коронавирусом 22 человека. Об этом пишет BBC News.

Мужчина вышел на работу после появления симптомов заболевания и сдачи ПЦР-теста. Его попросили пойти домой, но он отказался.

Испанец продолжал работать с температурой выше 40 градусов и кашлем, снимая маску и грозя коллегам заразить их. Кроме того, он ходил в спортзал.