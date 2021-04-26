Врач назвал способ восстановить обоняние после COVID-19

Клинический фармаколог, врач Александр Эдигер рассказал, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

По словам медика, обычно способность ощущать запахи и вкусы возвращается на 10-12 день, однако у некоторых последствия COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев.

"Вернуть умение ловить запахи можно с помощью восстановления нейрональных повреждений, восполнения необходимых веществ и попытки регулировать происходящее", — сказал врач.

Он отметил, что необходимо контролировать свертывающую систему крови, поэтому лучше обратиться к специалисту:

"А вот восстановить нервную систему можно попробовать в домашних условиях. Для этого надо использовать несколько веществ, продающихся в аптеках как монокомпоненты, а также находящихся в составе БАДов".