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Испанец заразил коронавирусом более 20 человек и был арестован

Lenta.ru
2 часа назад
Сорокалетний мужчина был арестован в испанском городе Майорка по обвинению в нападении после того, как он осознанно заразил 22 человека коронавирусом. Об этом сообщает BBC News.
Испанец заразил коронавирусом более 20 человек и был арестован
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно заявлению испанской полиции, он вышел на работу на следующий день после появления симптомов заболевания и сдачи ПЦР-теста. Его коллеги сказали ему идти домой, однако он отказался.
Утверждается, что мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на кашель и температуру выше 40 градусов. Он приходил на работу, стягивал маску, кашлял и говорил коллегам, что собирается заразить их.
Пятеро коллег и трое других посетителей спортзала позже получили положительный результат на COVID-19. Еще 14 человек, члены семей инфицированных, также заболели коронавирусом. Среди них есть трое годовалых детей.
По данным полиции, никто из людей серьезно не заболел.
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