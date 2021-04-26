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Доктор Комаровский объяснил, как предотвратить развитие осложнений при COVID-19

Вечерняя Москва
3 часа назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил простые способы, позволяющие предотвратить развитие осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией.
Комаровский объяснил, как предотвратить развитие осложнений при COVID-19
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Так, он предупредил, что самое главное — не допустить сгущения крови. Для этого медик порекомендовал не доводить ситуацию до того, чтобы организм испытывал дефицит жидкости, а также вовремя реагировать на повышение температуры.
"То есть — много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие. Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуации, когда человеку потребуется госпитализация",
— заключил Комаровский на своей странице в социальной сети Instagram.
Врач заметил, что не может советовать конкретные препараты, понижающие свертываемость крови, так как «это не имеет отношения к самолечению».
Ранее доктор Комаровский рассказал о приеме антибиотиков.
Коронавирус,Евгений Комаровский,
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