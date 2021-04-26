Названо число обнаруживших у себя признаки COVID россиян

Около трети россиян считают, что когда-либо замечали у себя признаки коронавируса. Такие результаты показало исследование «Росгосстрах Жизнь» и частной медицинской сети «Инвитро», которое проводилось с середины по конец марта среди 1086 респондентов.

Почти четверть опрошенных (24 процента) отметили, что с начала пандемии испытывали недомогание, которое могли бы расценить как проявление коронавируса. Каждый второй опрошенный также заявил, что сталкивался с ухудшением памяти и внимания, а более половины респондентов хотели бы пройти реабилитацию.

Только для 15 процентов опрошенных риск заболеть COVID-19 стал самым сильным страхом. «Куда меньшее число респондентов называли в качестве самого сильного страха в связи с пандемией страх потери обоняния на долгие месяцы, страх возникновения проблем на работе в случае, если респондент заболеет», — отмечается в сообщении.