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Хроники коронавируса: главные новости за 22 апреля

Стелла Шмель
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Глава Роспотребнадзора согласилась с позицией ВОЗ о прививках от COVID-19

Вечерняя Москва
Вакцинация от коронавирусной инфекции не должна быть условием выдачи разрешения на въезд в ту или иную страну. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Еще один популярный курорт упростил правила въезда для россиян

Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби упростила правила въезда для жителей России, Таджикистана и Узбекистана.

Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая

Lenta.ru
С предложением продлить праздничные дни к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.

Кремация на улицах: что происходит в Индии из-за COVID-19

Индия второй день подряд бьет все антирекорды по зараженным COVID-19. Там регистрируют более 300 тысяч заболевших. Это является мировым антирекордом с начала пандемии.
Коронавирус,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,Lenta.ru,
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