Хроники коронавируса: Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая

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Хроники коронавируса: главные новости за 22 апреля
Стелла Шмель
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Фото:
depositphotos.com
depositphotos.com
Глава Роспотребнадзора согласилась с позицией ВОЗ о прививках от COVID-19
Вечерняя Москва
Вакцинация от коронавирусной инфекции не должна быть условием выдачи разрешения на въезд в ту или иную страну. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила глава
Роспотребнадзора
Анна Попова
.
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Еще один популярный курорт упростил правила въезда для россиян
depositphotos.com
Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби упростила правила въезда для жителей России, Таджикистана и Узбекистана.
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Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая
Lenta.ru
С предложением продлить праздничные дни к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.
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Кремация на улицах: что происходит в Индии из-за COVID-19
depositphotos.com
Индия второй день подряд бьет все антирекорды по зараженным COVID-19. Там регистрируют более 300 тысяч заболевших. Это является мировым антирекордом с начала пандемии.
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