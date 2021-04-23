Хроники коронавируса: Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Вечерняя Москва

Анна Попова. Вакцинация от коронавирусной инфекции не должна быть условием выдачи разрешения на въезд в ту или иную страну. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора

Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби упростила правила въезда для жителей России, Таджикистана и Узбекистана.

Lenta.ru

С предложением продлить праздничные дни к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.