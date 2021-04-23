Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Британские исследователи из Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона совместно со специалистами из Италии и Нидерландов обнаружили, что в состав гемопротеинов — биливердин и билирубин — входят природные соединения, которые подавляют связывание антител со спайковым белком коронавируса. Авторы исследования установили, что биливердин на 30-50 процентов подавляет соединение человеческих антител со спайковым белком. В результате они становятся неэффективны в борьбе против коронавируса.

«В первые месяцы пандемии мы были чрезвычайно заняты производством вирусных антигенов для тестов SARS-CoV-2. Это была гонка, поскольку эти тесты были срочно необходимы. Когда мы наконец нашли время изучить наши зеленые белки, мы ожидали получить какой-то обыденный ответ. Вместо этого мы были удивлены, обнаружив новый трюк, который использует вирус, чтобы избежать распознавания антителами», — отметил руководитель исследования Петр Черепанов, руководящий лабораторией структуры хроматина и мобильной ДНК института.