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В ВОЗ предупредили о способности привитых передавать COVID

Lenta.ru
46 минут назад
Вакцинированный человек способен заражать окружающих коронавирусом через грязные руки. Об этом предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.
В ВОЗ предупредили о способности привитых передавать COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По ее словам, инфекция может некоторое время жить у привитого в носу и на руках, поэтому важно соблюдать правила гигиены, использовать дезинфицирующие средства, очищать нос салфетками, промывать участки соприкосновения после кашля и чихания.
«Он [вирус] может далее не размножаться, но все же есть небольшой период времени, когда ваши руки могут быть "заражены" и вирус может передаться кому-то другому, даже если человек вакцинирован», — пояснила Вуйнович.
Ранее российские вирусологи полностью исключили возможность человека заразить других коронавирусом из-за прививки. Это связано с тем, что помещенные в вакцину фрагменты вируса не могут размножаться. При этом вакцинированный может заболеть COVID-19, но болезнь не будет протекать в тяжелой форме.
Коронавирус,Мелита Вуйнович,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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