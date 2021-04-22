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В Индии за сутки впервые выявили свыше 300 тыс. носителей коронавируса

ИА Regnum
3 часа назад
За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 314,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В Индии за сутки впервые выявили свыше 300 тыс. носителей коронавируса
Фото: PixabayPixabay
По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 314 835 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 15 930 965.
Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 2104 пациента, и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 184 657.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 454 880 человек вылечились от нового заболевания и еще 2 291 428 находятся в данный момент на лечении.
Отметим, днем ранее в Индии за сутки был выявлен 295 041 новый заразившийся коронавирусной инфекцией, что тоже на тот момент было самым большим числом за весь период пандемии.
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