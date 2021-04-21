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В Индии выявили еще одну мутацию коронавируса

Русская Планетаиещё 7
5 часов назад
В Индии выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.
В Индии выявили новую мутацию коронавируса
Фото: Русская ПланетаРусская Планета
Новая мутация коронавируса выявлена в штате Западная Бенгалия. Индийские специалисты займутся изучением мутации, чтобы понять, насколько она опасна, пишет «РИА Новости».
В Минздраве Индии уточнили, что штаммы пока обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых индийских штатах.
Коронавирус,Минздрав РФ,РИА Новости,
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