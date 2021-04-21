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Найден устойчивый к антителам штамм коронавируса

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Ученые Техасского университета A&M определили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса. О тревожном открытии сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.
Найден устойчивый к антителам штамм коронавируса
Фото: National Institute of Allergy and Infectious DiseasesNational Institute of Allergy and Infectious Diseases
По словам исследователей, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека.
Пока BV-1 был найден только в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания, других случаев заражения не выявлено. Положительные результаты тестов на вирус специалисты получили 5 марта и 25 марта, что указывает на более продолжительную инфекцию, чем обычно это происходит у пациентов в возрасте 18-24 лет. Третий образец слюны, полученный 9 апреля, оказался отрицательным и не содержал никаких признаков вируса.
В то время как многие лаборатории США и по всему миру проводят секвенирование (расшифровку генома) только у тех вирусов, что выделены у больных тяжелой формой COVID-19, специалисты Техасского университета A&M проводят более широкий скрининг, чтобы найти потенциально опасные варианты коронавируса до того, как они вызовут серьезные заболевания. Ученые уже передали данные о последовательностях генома BV-1 в GISAID — базу геномных данных вирусов гриппа и коронавируса.
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