Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач советует привиться от COVID людям со слабым иммунитетом

Елизавета Назарова
2 часа назад
Аллерголог-иммунолог Гульмира Багдасарян посоветовала привиться от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Врач советует привиться от COVID людям со слабым иммунитетом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт перечислила симптомы пониженного иммунитета, среди них — слабость, склонность к частым простудным заболеваниям, частые рецидивы имеющегося хронического заболевания, гнойничковые инфекции, которые часто обостряются, медленное заживление ран, царапин и частое повышение температуры.
Она посоветовала сделать прививку людям со сниженным иммунитетом, так как у них коронавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме. При этом, вакцинироваться нужно в тот момент, когда основное хроническое заболевание находится в стадии ремиссии.
"У такого пациента меньше механизмов, защищающих его перед встречей с какой-либо неожиданной инфекцией. Иммунная система у него и так уже скомпрометирована тем, что он, допустим, часто простужается, часто болеет, то есть любую вирусную инфекцию подхватывает быстрее, чем здоровые люди. Поэтому он должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен"
Она также отметила, что аллергики могут вакцинироваться, но при условии, что период аллергии у них закончился. Кроме того, перед и после вакцинации необходимо принимать антигистаминные препараты.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители