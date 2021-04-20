Фтизиатр объяснила, как связаны туберкулез и коронавирус

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку туберкулеза. По прогнозу специалистов ВОЗ , в ближайшие год или два в мире может произойти резкий всплеск заболеваемости. Насколько этот прогноз оправдан, телеканалу «МИР 24» рассказала главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, доктор медицинских наук, профессор Елена Богородская

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- Насколько вы согласны с таким прогнозом? Почему спусковым крючком может стать именно коронавирус?

Елена Богородская: В странах, где прекратили обследование населения на туберкулез, такие опасения могут быть. Что касается Москвы, мы не останавливали ни обследование населения, ни обследование групп риска на туберкулез во время пандемии. Борьба с новой инфекцией не давала нам повода прекращать борьбу с туберкулезом . Таких опасений у нас не будет.

- По данным Минздрава, заболеваемость туберкулезом в России в 2020 году снизилась на 20%, смертность – на 10%, достигнув исторического минимума. Всплеск заболеваемости зависит именно от уровня профилактики?

Елена Богородская: В отношении того, что в России снизилась заболеваемость туберкулезом, смертность от туберкулеза и распространенность туберкулеза, это имеет четкие обоснования в период пандемии. Туберкулез преимущественно передается воздушно-капельным путем или воздушно-пылевым. Все ограничительные мероприятия, которые были предприняты для профилактики коронавируса, – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, изоляция населения, в том числе поквартирно или по домам, проведение текущей дезинфекции – все это годится и для туберкулеза.

У нас уменьшилась возможность не только переноса коронавируса от человека к человеку, но и переноса других воздушно-капельных инфекций, к которым относится туберкулез.

- Известно, что существуют носители спящих палочек Коха. Много ли таких людей? Может ли заболевание такого человека коронавирусом спровоцировать развитие спящей палочки?

Елена Богородская: Такое может быть. Если смотреть на статистику ВОЗ, то в мире примерно одна четвертая – одна третья часть населения инфицированы микобактериями. В разные годы ВОЗ по-разному интерпретирует эти данные. В каждой стране есть свой уровень инфицированности, который определяется специальными исследованиями.

Эпидемия коронавируса может повлиять на то, что латентный туберкулез может перейти в активный, поскольку тяжелое течение коронавируса проявляется пневмонией, после тяжелой формы которой появляется фиброз легочных тканей. Человек начинает страдать неспецифическим хроническим заболеванием легких. Это та группа, которая относится к группе риска по туберкулезу. Наличие одного заболевания легких может способствовать тому, что если человек инфицирован, это заболевание может перейти в активную форму.

Я не хочу никого пугать, это будет далеко не у каждого, только небольшой процент от тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

- По данным ВОЗ, каждый третий случай нового заражения туберкулезом – это туберкулез множественной лекарственной устойчивости. Это может быть связано с тем, что у человека присутствует еще и коронавирусная инфекция? Или это собственная мутация туберкулеза?

Елена Богородская: Это не имеет никакого отношения к коронавирусу, это определенная закономерность, связанная с тем, что микобактерия туберкулеза стремится сохранить свою жизнедеятельность, когда мы пытаемся убить ее противотуберкулезными препаратами. Она, как и все остальные микробы, развивает устойчивость к этим лекарствам.

Есть часть пациентов, которая заражается лекарствоустойчивым туберкулезом, но я могу сказать, что в Москве есть все противотуберкулезные препараты, которые позволяют преодолеть лекарственную устойчивость, и у нас есть крупные специалисты, которые занимаются этим на протяжении всей жизни, вылечивают практически всех пациентов, если у них не запущенная форма.

- У туберкулеза и ковида достаточно похожие симптомы. Легко ли их перепутать?

Елена Богородская: Конечно, какие-то пересекаются, но я бы не сказала, что они похожи. Температура может быть, слабость, потливость, но есть характерные особенности. Если у пациента появились такие симптомы, если это сопровождается температурной реакцией, слабостью, плохим самочувствием, нужно обращаться к врачу и принимать все меры, чтобы понять, чем человек заболел. Самостоятельно ставить диагноз не нужно.

- Если человек оказался под ударом двух инфекций сразу, это очень опасно?

Елена Богородская: В Центре борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы накопился достаточный опыт лечения таких пациентов.

Если рассуждать, насколько это опасно, летальность при туберкулезе составляет 10% на протяжении всего курса лечения. Летальность при коронавирусе гораздо меньше, если посмотреть на статистику, это 2 – 3% от всех случаев заболевания. Если мы имеем сочетание туберкулеза и коронавируса, это зависит как от тяжести течения туберкулеза, так и от тяжести течения коронавирусной инфекции.

Если пациент болеет очаговым процессом либо инфильтративным без распада бактерий, и у него легкое или бессимптомное течение коронавируса, никаких проблем не будет, он вылечится и от одного, и от другого заболевания, и последствий никаких не будет. Если же у пациента, например, диссеминированный туберкулез легких или генерализованный туберкулез, еще сопутствующее инфекционное заболевание плюс тяжелый коронавирус, вернее, тяжелое течение коронавирусной пневмонии, тогда прогноз будет гораздо хуже.

- Известно, что у детей до шести лет риск заразиться туберкулезом гораздо выше. Как их защитить?

Елена Богородская: Есть давно разработанные методы профилактики туберкулеза у детей. В первую очередь, это вакцинация вакциной БЦЖ в роддоме. Это обязательный момент, потому что БЦЖ помогает детям создать в организме иммунитет, который в случае, если ребенок столкнется с больным туберкулезом, даст ему возможность не заболеть тяжелой формой. Его иммунная система к этому моменту уже будет обучена, и даст адекватную реакцию.