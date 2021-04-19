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Переболевших коронавирусом британцев повторно заразят за полмиллиона рублей

Lenta.ruиещё 3
5 часов назад
В Оксфордском университете проведут исследование, в рамках которого будет определяться возможность повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает Sky News.
Переболевших COVID британцев повторно заразят за полмиллиона рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В исследовании примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые уже переболели коронавирусом. Ученые намерены подвергнуть их повторному контакту с вирусом. За участие в эксперименте им заплатят по 5000 фунтов стерлингов (более полумиллиона рублей).
Как отмечает телеканал, после контакта с COVID-19 участников изолируют на 17 суток, будут за ними наблюдать и при необходимости лечить. В рамках исследования ученые хотят выяснить, насколько иммунитет человека защищает от повторного заражения.
Подобный эксперимент проводился в США. Там, согласно статистике, коронавирусом заразились 10 процентов переболевших.
Ранее бразильские ученые выяснили, что полифенол куркумин, содержащийся в корнях куркумы и использующийся в качестве пищевого красителя, является потенциальным противовирусным средством для лечения SARS-CoV-2.
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