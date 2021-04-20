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ВОЗ предупредила о неуязвимости некоторых мутаций коронавируса для вакцин

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад
Некоторые мутации коронавируса, согласно научным данным, могут быть значительными и неуязвимыми для вакцин. Об этом предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ, передает РИА Новости.
ВОЗ предупредила о неуязвимости некоторых мутаций COVID-19 для вакцин
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В ВОЗ указали, что вакцинация помогает снизить передачу вируса.
«Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций»,
— заявили в организации.
Там добавили, что во всех странах надо снизить передачу вируса, потому что она не уменьшится сама по себе, и для этого нужны меры. В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи инфекции, отметили в ВОЗ.
Коронавирус,РИА Новости,
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