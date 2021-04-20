ВОЗ предупредила о неуязвимости некоторых мутаций COVID-19 для вакцин

Некоторые мутации коронавируса, согласно научным данным, могут быть значительными и неуязвимыми для вакцин. Об этом предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ, передает РИА Новости.

Там добавили, что во всех странах надо снизить передачу вируса, потому что она не уменьшится сама по себе, и для этого нужны меры. В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи инфекции, отметили в ВОЗ.