Медик рассказал, когда сформируется коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ

— сказал Куринный, добавив, что в центрах регионов этот уровень достигает порядка 40 процентов.

В настоящее время важно расширять программы вакцинации в сельской местности, считает медик. По его словам, в России возможна третья волна коронавируса весной, однако в больших городах она пройдет плавно. «Вот в других местах, где пока население не переболело, ситуация будет довольно серьезная», — предрек медик.