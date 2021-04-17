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ВОЗ спрогнозировала пик распространения коронавируса

Lenta.ru
1 час назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус спрогнозировал пик распространения коронавируса в мире. Об этом пишет РИА Новости.
ВОЗ спрогнозировала пик распространения коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По его мнению, скоро население Земли приблизится к пику распространения коронавируса за всю пандемию. В ВОЗ утверждают, что случаи заражения и смерти продолжают расти, поэтому вскоре стоит ждать максимальных значений.
«Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию»,
— напомнил Гебрейесус.
Ранее в апреле Гебрейесус заявил о росте смертности от коронавируса в мире. По его словам, вакцинация является не единственным способом борьбы с COVID-19. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, носить защитный маски, прибегать к самоизоляции и другим мерам.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане.
Коронавирус,ВОЗ,РИА Новости,
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