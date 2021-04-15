Еще две вакцины от COVID-19 назвали опасными из-за риска тромбоза

Оксфордский университет опубликовал исследование, в котором сообщается о риске возникновения тромбоза воротной вены от вакцин Pfizer и Moderna. Об этом говорится в заявлении аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter.

В исследовании указывается, что опасность возникновения тромбоза от этих вакцин против COVID-19 оказалась в 30 раз выше, чем от препарата Vaxzevria (AstraZeneca).

«Оксфордский университет опубликовал важное исследование, охватившее более 489 тысяч людей, привитых мРНК-вакциной», — говорится в исследовании.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ни одного случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратом «Спутник V» не выявлено. Она связала это, в том числе, с многостадийной очисткой вакцины. По ее словам, данная процедура исключает попадание в препарат большого количества остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.