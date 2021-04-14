Можно ли вычислить "ковидный" кашель

Кашель - это всегда сигнал о том, что в организме что-то не так. Но в период пандемии всех интересует вопрос, а реально ли отличить кашель человека с коронавирусом от любого другого?

Есть мнение, что "ковидный" кашель все же отличим от другого.

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко отмечает, что "ковидный" кашель отличается особыми интонациями. Он не глубокий надсадный, а как бы поверхностный.

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев , наоборот, заявляет, что на слух "ковидный" кашель вычислить невозможно. Такой симптом бывает и при любой простуде, и при бронхите, поэтому надеяться на то, что обычный человек сможет определить природу кашля по звуку - бессмысленно.

Важно знать, что при коронавирусе кашель проявляется лишь у 30-50% пациентов с положительным тестом.