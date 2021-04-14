Россиянам перечислили симптомы «желудочного ковида»

Во время второй волны коронавируса стали чаще встречаться проявления «желудочного ковида». Его симптомы россиянам перечислила ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ имени Мечникова Юлия Коковина, передает «Доктор Питер».

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По словам Коковиной, симптомы похожи на те, что возникают при язвенной болезни — ночные боли, часто в виде схваток. При этом они могут возникать и после еды, и спонтанно, локализуются над пупком. Также может возникать послабление стула, но как правило без слизи и крови. Он может восстановиться на следующий день.

Пока непонятно, можно ли считать симптомом тошноту без рвоты — она может возникать из-за повышенного давления, часто появляющегося при коронавирусе. У людей с мочекаменной или желчнокаменной болезнью также могут возникать обострения с болевыми приступами.

Среди других симптомов Коковина указала рефлюксы — кислотно-желчные выбросы в пищевод, усиление изжоги, вздутие живота и газообразование. При этом причина может быть еще и в стрессе, уточнила медик.