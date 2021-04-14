Россиянам объяснили разницу между антителами M и G к коронавирусу

Между антителами M и G к коронавирусу есть разница. Ее россиянам объяснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости

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По словам Пшеничной, антитела M появляются через неделю после заражения и указывают на острое течение коронавируса. Антитела G вырабатываются через 2-3 недели после встречи с возбудителем, они более эффективны в противодействии вирусу.

Эпидемиолог объяснила, что в первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM — редких антител, являющихся самыми крупными. Они обычно появляются после первой недели после заражения, пик концентрации возникает на вторую неделю.

При этом, при классическом иммунном ответе срок жизни IgM не очень долгий, их концентрация в крови быстро снижается. Однако у некоторых людей, которые перенесли инфекцию, они могут оставаться в крови в течение нескольких месяцев, в том числе до полугода.