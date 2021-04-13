Хроники коронавируса: Онищенко призвал закрыть Турцию для россиян на все лето

Власти Турции приняли решение с 14 апреля ввести дополнительные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.
Министерство здравоохранения и туризма Израиля заявили лишь об одном условии открытия границ для иностранных туристов — с 23 мая 2021 года въезд на территорию страны будет разрешен для вакцинированных путешественников.
Министр туризма Италии Массимо Гаравалья рассказал, что туристов могут начать пускать в страну уже 2 июня, когда отмечается День Республики. К этому времени они успеют подготовиться к приему иностранцев.