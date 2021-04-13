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Хроники коронавируса: главные новости за 13 апреля

Мария Грибова
8 часов назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: Онищенко призвал закрыть Турцию для россиян на все лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турция ужесточила комендантский час из-за коронавируса

Pixabay
Власти Турции приняли решение с 14 апреля ввести дополнительные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Израиль откроет границы для вакцинированных россиян

Министерство здравоохранения и туризма Израиля заявили лишь об одном условии открытия границ для иностранных туристов — с 23 мая 2021 года въезд на территорию страны будет разрешен для вакцинированных путешественников.

Онищенко призвал закрыть Турцию для россиян на все лето

Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Ограничение авиасообщения с Турцией надо продлить на все лето. Такую оценку озвучил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Италия назвала условия открытия границ для туристов летом

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья рассказал, что туристов могут начать пускать в страну уже 2 июня, когда отмечается День Республики. К этому времени они успеют подготовиться к приему иностранцев.
Коронавирус,Геннадий Онищенко,Минздрав РФ,Госдума,
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