Хроники коронавируса: Онищенко призвал закрыть Турцию для россиян на все лето

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Власти Турции приняли решение с 14 апреля ввести дополнительные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Министерство здравоохранения и туризма Израиля заявили лишь об одном условии открытия границ для иностранных туристов — с 23 мая 2021 года въезд на территорию страны будет разрешен для вакцинированных путешественников.

Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Ограничение авиасообщения с Турцией надо продлить на все лето. Такую оценку озвучил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко