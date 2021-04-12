Доктор Мясников назвал бесполезным закрытие Турции

Также специалист подчеркнул, что никакие меры, кроме вакцинации, не помогут в борьбе с коронавирусом. Он считает, что в России давно завезены новые виды штаммов, просто пока не известны цифры их распространения. Кроме того, прибывающие из-за рубежа граждане не будут серьезной угрозой, поскольку тесты на COVID-19 показывают положительные результаты менее чем в 1 проценте случаев.