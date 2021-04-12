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Доктор Мясников назвал бесполезным закрытие Турции

Lenta.ruиещё 3
12 апреля 2021
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU назвал бесполезным закрытие границ Турции из-за всплеска случаев COVID-19.
Доктор Мясников назвал бесполезным закрытие Турции
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости
По его мнению, таким образом Россия не решит вопрос с распространением коронавируса.
«Мы с одной стороны боимся, кричим: „ай, с Турции едут, все плохо, все пропало, шеф закрывай границы“, — а почему тогда все не вакцинируетесь?», — поинтересовался доктор, отметив, что «надо сначала в мозгах определиться, а потом границы закрывать».
Также специалист подчеркнул, что никакие меры, кроме вакцинации, не помогут в борьбе с коронавирусом. Он считает, что в России давно завезены новые виды штаммов, просто пока не известны цифры их распространения. Кроме того, прибывающие из-за рубежа граждане не будут серьезной угрозой, поскольку тесты на COVID-19 показывают положительные результаты менее чем в 1 проценте случаев.
Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами Москва — Стамбул один раз неделю на взаимной основе.
Кроме того, будет осуществлен вывоз россиян, которые в настоящий момент уже отдыхают в Турции. Из-за новых ограничений туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию на указанный период.
Коронавирус,Александр Мясников,
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