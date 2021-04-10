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Врачи перечислили признаки посткоронавирусного синдрома

runews24.ru
3 часа назад
По словам пульмонолога Псковской областной инфекционной больницы Марины Керман, постковидный синдром уже зарегистрирован в международной классификации болезни. Переболевшие ощущают последствия коронавируса в течение 2-3 месяцев после выздоровления, отметила специалист.
Керман в беседе с Псковским агентством информации рассказала, что уже вылечившихся от ковида пациентов может сохраняться общая слабость, повышенная температура, потеря обоняния и сухой непродуктивный кашель.
Специалист ВОЗ Валентин Русович также добавил, что некоторые пациенты на протяжении длительного времени испытывают одышку, мышечные и головные боли, они с трудом переносят физические нагрузки и быстро устают. Русович рассказал и о неврологических проявлениях постоковидного синдрома, таких как «туман в голове». Из-за этого переболевшие долго не могут включиться в привычный рабочий ритм.
Пожилые люди страдают от частичной спутанности сознания.
Марина Керман добавила, что пациентам с такими симптомами назначают витаминную терапию, в частности витамина В, а также прописывают дыхательные упражнения.
Коронавирус,ВОЗ,Псковское агентство информации,
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