Врачи перечислили признаки посткоронавирусного синдрома

По словам пульмонолога Псковской областной инфекционной больницы Марины Керман, постковидный синдром уже зарегистрирован в международной классификации болезни. Переболевшие ощущают последствия коронавируса в течение 2-3 месяцев после выздоровления, отметила специалист.

Керман в беседе с Псковским агентством информации рассказала, что уже вылечившихся от ковида пациентов может сохраняться общая слабость, повышенная температура, потеря обоняния и сухой непродуктивный кашель.

Специалист ВОЗ Валентин Русович также добавил, что некоторые пациенты на протяжении длительного времени испытывают одышку, мышечные и головные боли, они с трудом переносят физические нагрузки и быстро устают. Русович рассказал и о неврологических проявлениях постоковидного синдрома, таких как «туман в голове». Из-за этого переболевшие долго не могут включиться в привычный рабочий ритм.

Пожилые люди страдают от частичной спутанности сознания.