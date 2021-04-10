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В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

RT на русскомиещё 1
3 часа назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявлено 747 219 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 превысило 134 млн.
По данным организации, с момента начала пандемии зафиксировано 134 308 070 случаев коронавируса.
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 2 907 944.
Коронавирус,ВОЗ,
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