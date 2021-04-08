Роспотребнадзор предупредил о росте заболевших COVID

К осени будет подъём, но не надо ждать осени [чтобы привиться от коронавируса], надо прививаться сегодня, — сказала она.
По её словам, чтобы избежать этого, необходимо продолжать соблюдать ограничительные меры.
У нас не будет третьей волны, <...> если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые для себя выработали, которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты, и максимально сторониться всех мест массового скопления, — добавила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Она отметила, что к осени власти хотели бы достичь показателя по вакцинации в 60%. По её словам, Россия располагает такими возможностями. Однако сейчас граждане прививаются не так активно, как хотелось бы.
По последним данным, сейчас в России хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19 привиты немногим больше 5% населения.