Кардиолог рассказала, как предотвратить тромбы при COVID

Для профилактики эксперт посоветовала пить по полтора-два литра жидкости в день. При этом важно не переусердствовать, особенно тем, кто испытывает проблемы с почками. Как подчеркнула кардиолог, во всем нужно соблюдать умеренность, а если употреблять по пять литров воды, то никакое сердце этого не выдержит.