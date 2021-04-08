Женщина заразилась коронавирусом и оказалась парализована

Жительница английского города Кембридж, графство Кембриджшир, заразилась коронавирусом и оказалась парализована. Об этом сообщает издание Daily Mail.

55-летняя Аиша Хуссейн (Ayesha Hussain) не имела проблем со здоровьем до тех пор, пока в декабре не заболела COVID-19. Через несколько дней после заражения женщину госпитализировали и поместили на искусственную вентиляцию легких на 100 дней.

В феврале биопсия показала, что вирус распространился на ствол мозга и убил многие периферические нервы. Хуссейн оказалась парализована, начиная от глаз.

Врачи сомневаются, что женщина когда-либо вновь сможет двигаться, говорить или дышать самостоятельно. Они рассказали об этом 30-летней дочери пациентки, Амине Бакс (Amina Bux), и попросили ее принять решение об отключении матери от системы жизнеобеспечения. Она отказалась это делать.

«Было ужасно [это] слышать. Теперь я мамин голос, и я знаю, что она еще не готова уходить. Сейчас она в сознании, и мы знаем, что она слышит и понимает нас. Если мы просим ее пошевелить глазами, она делает это», — подчеркнула Бакс.

Она рассказала, что вступила во множество групп поддержки для заразившихся коронавирусом, но не встречала никого, кто пострадал бы также сильно, как ее мать.