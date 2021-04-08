Японские врачи сообщили о первой в мире пересадке легких пациенту после коронавируса

Врачи больницы Киотского университета в Японии заявили, что провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациентке, у которой были выявлены осложнения после пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

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Уточняется, что женщина тяжело переносила коронавирус, у нее развилась пневмония. Врачи выяснили, что ее легкие были повреждены фибриозом, и полное восстановление органа оказалось невозможным. Тогда ее муж и сын решились стать донорами, и медики провели 11-часовую операцию по пересадке части из легких пациентке.