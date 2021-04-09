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Названы тяжелые последствия легкой формы COVID-19

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад
Даже спустя восемь месяцев у каждого десятого переболевшего COVID-19 в легкой форме остается хотя бы один умеренный или тяжелый постковидный симптом, влияющий на качество жизни. К такому выводу пришли шведские ученые из больницы Дандерюд и Каролинского института, которые опубликовали свои выводы в Journal of the American Medical Association.
На первом этапе исследования весной 2020 года были взяты образцы крови у 2149 сотрудников больницы Дандерид, из которых около 19 процентов имели антитела к SARS-CoV-2. Образцы собирались каждые четыре месяца, и участники исследования ответили на анкеты относительно долгосрочных последствий заболевания и их влияния на качество жизни.
В январе 2021 года исследовательская группа изучила долгосрочные симптомы и их влияние на работу, социальную и домашнюю жизнь участников, у которых была легкая форма COVID-19 не менее восьми месяцев назад. Эта группа состояла из 323 медицинских работников (83 процента составляли женщины, чей средний возраст достигал 43 года) и сравнивалась с 1072 медицинскими работниками (86 процентов из них женщины, средний возраст — 47 лет), которые не болели COVID-19 на протяжении всего периода исследования.
Оказалось, что 11 процентов переболевших COVID-19 назвали как минимум один симптом, отрицательно влияющий на работу, социальную или домашнюю жизнь, который длился не менее восьми месяцев. Наиболее частыми долгосрочными симптомами были потеря обоняния и вкуса, усталость и проблемы с дыханием. Увеличение частоты таких неврологических расстройств, как проблемы с памятью и концентрацией, отмечено не было.
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