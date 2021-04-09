"Есть угроза появления нового варианта вируса, и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса - когда очажок будет у вас в квартире", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что в таком случае, скорее всего, понадобится массовая вакцинация животных. Он выразил надежду на то, что вакцина окажется эффективной. При этом специалист обратил внимание на то, что к препарату от коронавируса для животных не нужно будет предъявлять жесткие требования в плане безопасности, как это происходит в случае лечения людей.