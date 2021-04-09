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Гинцбург призвал массово вакцинировать животных от коронавируса

Газета.Ruиещё 7
4 часа назад
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что необходимо провести массовую вакцинацию животных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, эпидемия COVID-19 среди животных может быть новой угрозой развития заболевания, оно может стать природно-очаговым.
"Есть угроза появления нового варианта вируса, и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса - когда очажок будет у вас в квартире", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что в таком случае, скорее всего, понадобится массовая вакцинация животных. Он выразил надежду на то, что вакцина окажется эффективной. При этом специалист обратил внимание на то, что к препарату от коронавируса для животных не нужно будет предъявлять жесткие требования в плане безопасности, как это происходит в случае лечения людей.
Ранее советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев рассказал, что в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору не видят необходимости в вакцинации от коронавирусной инфекции домашних мышей и хомяков.
В конце марта в России создали первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных. Ее разработал Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора. Заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков сообщал, что массовое производство препарата может начаться уже в апреле на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных — Федерального центра охраны здоровья животных.
Коронавирус,Константин Савенков,Александр Гинцбург,Россельхознадзор,
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