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Инфекционист рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19

Вечерняя Москва
6 часов назад
Россия благодаря стартовавшей вакцинации вышла на плато по коронавирусу. Если прививочная кампания продолжит набирать обороты, то улучшение обстановки и снижение заболеваемости может произойти уже к концу апреля. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Инфекционист рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Он пояснил, что в стране показатель суточного прироста заболевших колеблется в пределах 8–9 тысяч на протяжении уже двух недель.
"Это плато. Самый главный момент, почему это так, — потому что далеко не 100 процентов населения являются резистентными к коронавирусной инфекции",
— цитирует Сергея Вознесенского РИА Новости.
По мнению Вознесенского, постепенное снижение будет происходить до тех пор, пока у россиян не выработается иммунитет — естественный или созданный с помощью вакцинации.
Вместе с тем инфекционист прогнозирует негативное развитие сценария в том случае, если новые штаммы COVID-19 будут разительно отличаться от предыдущих. Однако Вознесенский подчеркивает, что вероятность этого невысока.
Ранее сообщалось, что около 40 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу.
Коронавирус,Сергей Вознесенский,РУДН,РИА Новости,
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