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Врач заявила, что коронавирус может ускорить поседение волос

Вечерняя Москваиещё 2
4 часа назад
Перенесенный стресс и принятие различных лекарств в период пандемии коронавируса негативно сказались на здоровье многих жителей нашей страны. Эти факторы могут поспособствовать ускорению процесса поседения у россиян. Такое предположение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала трихолог Наталья Яковлева.
Врач заявила, что коронавирус может ускорить поседение волос
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Если у человека была предрасположенность к раннему поседению, после перенесенного стресса и приема антибиотиков происходит активизация этого процесса. Поэтому может увеличиться процент поседевших россиян из-за последствий пандемии. А у кого-то данный процесс просто ускорится, — пояснила специалист.
По словам врача, это неприятное явление можно замедлить. Если специалисту удастся выявить причину сбоя в организме человека, то правильно подобранное лечение значительно исправит ситуацию.
Также Яковлева добавила, что всем стоит заниматься профилактикой. Чтобы седые волосы не появились у россиян раньше времени, им необходимо вести здоровый образ жизни, следить за уровнем гемоглобина и железа в крови, регулярно консультироваться у медиков и при необходимости пропивать специальный комплекс витаминов.
Коронавирус,Наталья Яковлева,
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