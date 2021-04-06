Врач заявила, что коронавирус может ускорить поседение волос

По словам врача, это неприятное явление можно замедлить. Если специалисту удастся выявить причину сбоя в организме человека, то правильно подобранное лечение значительно исправит ситуацию.

Также Яковлева добавила, что всем стоит заниматься профилактикой. Чтобы седые волосы не появились у россиян раньше времени, им необходимо вести здоровый образ жизни, следить за уровнем гемоглобина и железа в крови, регулярно консультироваться у медиков и при необходимости пропивать специальный комплекс витаминов.