Врач рассказал о повышенном риске смерти курильщиков от коронавируса

Вероятность летального исхода от COVID-19 у интенсивного курильщика на 90 процентов выше, чем у человека, который не курит. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на национальном конгрессе «Человек и лекарство».