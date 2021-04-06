Врач рассказал о повышенном риске смерти курильщиков от коронавируса

Вероятность летального исхода от COVID-19 у интенсивного курильщика на 90 процентов выше, чем у человека, который не курит. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на национальном конгрессе «Человек и лекарство».
"Чем больше стаж курения, тем, к сожалению, больше больных переводится в реанимации. Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90 процентов выше, чем у некурящих", — заявил Авдеев.
Врач также отметил, что ранее распространяемый миф о том, что курильщики легче переносят коронавирусную инфекцию, оказался не подтвержденным и был основан на единственной работе из Франции. Авдеев добавил, что курение является неблагоприятным прогнозом развития коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.