Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Привитые от COVID-19 немцы столкнулись с эффектом "Тифозной Мэри"

Газета.Ru
3 часа назад
Медицинский работник в Германии, сделавший прививку от коронавируса вакциной Pfizer, стал "инкубатором" вируса и начал заражать окружающих. Об этом сообщает сайт mk.ru.
Результаты теста врача были отрицательными. Мужчина думал, что является безопасным для людей вокруг. Такой эффект называют "Тифозная Мэри". Человек является разносчиком инфекции и заражает в несколько раз больше других людей, так как не считает себя больным. Расследование в немецкой больнице начали после массового заражения персонала и пациентов. Источник долго не могли обнаружить.
"Вирус, по-видимому, имеет новую стратегию и отменяет все защитные меры", — отметил Бернд Виганд из больницы Святой Елизаветы и Святой Барбары города Галле.
На сегодняшний день вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией. Прививка помогает перенести вирус в легкой форме и избежать развития осложнений. Однако врачи отмечают тот факт, что вакцинированный не видит симптомов болезни и поэтому он может стать разносчиком вируса. Впервые подобный случай произошел в США 1907 году, когда кухарка Мэри, признанная бессимптомным носителем брюшного тифа, заразила им около полусотни человек, оставаясь при этом здоровой. С тех пор появился термин "эффект Тифозной Мэри".
Коронавирус,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители