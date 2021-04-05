Привитые от COVID-19 немцы столкнулись с эффектом "Тифозной Мэри"

Медицинский работник в Германии, сделавший прививку от коронавируса вакциной Pfizer, стал "инкубатором" вируса и начал заражать окружающих. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Результаты теста врача были отрицательными. Мужчина думал, что является безопасным для людей вокруг. Такой эффект называют "Тифозная Мэри". Человек является разносчиком инфекции и заражает в несколько раз больше других людей, так как не считает себя больным. Расследование в немецкой больнице начали после массового заражения персонала и пациентов. Источник долго не могли обнаружить.

"Вирус, по-видимому, имеет новую стратегию и отменяет все защитные меры", — отметил Бернд Виганд из больницы Святой Елизаветы и Святой Барбары города Галле.