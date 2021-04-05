В СМИ рассказали о новом российском препарате "КОВИД-глобулин". Так, Министерство здравоохранения России
одобрило использование препарата против коронавируса, созданного из плазмы крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией.
Как выяснил "Рамблер", такое лекарственное средство является первым в мире зарегистрированным препаратом такого типа против COVID-19. Оно было разработано компанией "Нацимбио", входящей в госкорпорацию "Ростех"
.
Интересно, что для создания препарата в Москве было собрано более 2,5 тонны биоматериала.
Введение этого лекарства способно помочь организму перебороть болезнь и "научить" иммунную систему вырабатывать антитела самостоятельно и быстрее, чем обычно.
Отмечается, что побочных эффектов препарата установлено не было, зато была установлена его способность нейтрализовать вирус.
Специалисты предполагают, что "КОВИД-глобулин" будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания. Однако пока должны завершиться вторая и третья фаза клинических испытаний, в том числе на базе столичных стационаров.