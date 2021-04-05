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Перечислены опасные последствия COVID для нервной системы

Даня Виттиг
43 минуты назад
Руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова сообщила об опасных последствиях коронавируса для нервной системы.
Перечислены опасные последствия COVID для нервной системы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Врач считает, что стоит опасаться острой некротизирующей энцефалопатии, нарушения мозгового кровообращения и синдрома Гийена-Барре. Так как почти 30 процентов переболевших COVID-19 пациентов жалуются на те или иные неврологические последствия.
"Достаточно часто у больных отмечаются такие симптомы как головная боль, головокружение, мышечные боли и потеря обоняния".
Боголепова добавила, что течение коронавируса значительно осложняет сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания сердца и хронические заболевания легких.
Коронавирус,Федеральное медико-биологическое агентство,
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