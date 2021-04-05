Перечислены опасные последствия COVID для нервной системы

Руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова сообщила об опасных последствиях коронавируса для нервной системы.
Врач считает, что стоит опасаться острой некротизирующей энцефалопатии, нарушения мозгового кровообращения и синдрома Гийена-Барре. Так как почти 30 процентов переболевших COVID-19 пациентов жалуются на те или иные неврологические последствия.
"Достаточно часто у больных отмечаются такие симптомы как головная боль, головокружение, мышечные боли и потеря обоняния".
Боголепова добавила, что течение коронавируса значительно осложняет сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания сердца и хронические заболевания легких.