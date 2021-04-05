Перечислены опасные последствия COVID для нервной системы

Самыми опасными для нервной системы последствиями коронавируса являются острая некротизирующая энцефалопатия, нарушения мозгового кровообращения и синдром Гийена-Барре (синдром, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы — прим. «ВМ»). Об этом сообщила руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова.

Она отметила, что почти 30 процентов переболевших COVID-19 пациентов жалуются на те или иные неврологические последствия.