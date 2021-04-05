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Перечислены опасные последствия COVID для нервной системы

Вечерняя Москва
2 часа назад
Самыми опасными для нервной системы последствиями коронавируса являются острая некротизирующая энцефалопатия, нарушения мозгового кровообращения и синдром Гийена-Барре (синдром, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы — прим. «ВМ»). Об этом сообщила руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова.
Она отметила, что почти 30 процентов переболевших COVID-19 пациентов жалуются на те или иные неврологические последствия.
— Достаточно часто у больных отмечаются такие симптомы как головная боль, головокружение, мышечные боли и потеря обоняния, — рассказала врач.
Боголепова добавила, что течение коронавируса осложняют такие диагнозы, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания сердца и хронические заболевания легких, сообщает издание «Лента.ру».
Коронавирус,Lenta.ru,
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