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В РАН заявили о необходимости вакцинировать пожилых людей от COVID-19

Даня Виттиг
4 часа назад
Президент Российской академии наук Александр Сергеев объяснил необходимость вакцинации пожилых людей от коронавируса. Его слова передает РИА Новости.
Сергеев напомнил, что процент смертности от COVID-19 наиболее высок именно среди этой возрастной категории граждан.
«Государство понимает, что старшее поколение — это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов», — пояснил он.
Непривитые пожилые люди рискуют заразиться и заболеть после снятия ограничений, отметил специалист. А вакцинация пожилых людей поможет сформировать в России популяционный иммунитет к коронавирусу. 65-летний Сергеев рассказал, что и сам привился от коронавируса и не почувствовал побочных эффектов.
Коронавирус,Видео,Александр Сергеев,РАН,РИА Новости,
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