В РАН заявили о необходимости вакцинировать пожилых людей от COVID-19

Сергеев напомнил, что процент смертности от COVID-19 наиболее высок именно среди этой возрастной категории граждан.

Непривитые пожилые люди рискуют заразиться и заболеть после снятия ограничений, отметил специалист. А вакцинация пожилых людей поможет сформировать в России популяционный иммунитет к коронавирусу. 65-летний Сергеев рассказал, что и сам привился от коронавируса и не почувствовал побочных эффектов.