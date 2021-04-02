Проценко заявил о рекордном количестве поступающих пациентов

Главный врач клинической больницы 40 в Коммунарке заявил о рекордном количестве поступающих пациентов. Информацией об этом он поделился в своем Facebook.

По данным графиков, которые анализируют поступивших, состоящих, скончавшихся и выписанных пациентов, можно сделать вывод, что сейчас в Коммунарке находится наибольшее количество заболевших.

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При этом количество людей, попавших в реанимацию или находящихся на вентиляции легких, также растет.

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