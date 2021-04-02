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Проценко заявил о рекордном количестве поступающих пациентов

Даня Виттиг
2 часа назад
Главный врач клинической больницы 40 в Коммунарке заявил о рекордном количестве поступающих пациентов. Информацией об этом он поделился в своем Facebook.
По данным графиков, которые анализируют поступивших, состоящих, скончавшихся и выписанных пациентов, можно сделать вывод, что сейчас в Коммунарке находится наибольшее количество заболевших.
Facebook
При этом количество людей, попавших в реанимацию или находящихся на вентиляции легких, также растет.
Facebook
Врач неизменно призывает людей использовать российскую вакцину и делать прививку. По мнению Проценко, говорить о победе над коронавирусом до полного сокращения случаев выявления пациентов с COVID-19, нельзя.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда отменят масочный режим.
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