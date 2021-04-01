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Турецкий журналист рассказал о «вакцинных турах» в Россию

Мария Грибова
2 часа назад
Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации «Спутником V».
Он отметил, что во многих странах выстраиваются очереди из желающих сделать прививку от коронавируса, однако в России такой проблемы нет. И поэтому было решено организовать «вакцинные туры» в московскую клинику, где иностранцы смогут спокойно привиться.
«Наша цена, включая тур по Москве, проживание, перелет и вакцинацию, составляет 1099 евро. Привитому выдается свидетельство о вакцинации»,
— цитирует его издание.
В рамках этого тура предстоит посетить Россию дважды, каждая из поездок занимает двое суток. Гостя разместят в четырехзвездочном отеле, а уколы сделают сразу после прилета, чтобы пациент смог хотя бы сутки пробыть в Москве и не остаться без помощи врачей в случае побочных эффектов. Также в стоимость тура входит экскурсия по городу.
Перед поездкой в Москву оформляется медицинская страховка на случай, если понадобится помощь врачей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мурашко перечислил частые осложнения после COVID-19.
Коронавирус,Hurriyet Daily News,
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