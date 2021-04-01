Турецкий журналист рассказал о «вакцинных турах» в Россию

Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации «Спутником V».

Он отметил, что во многих странах выстраиваются очереди из желающих сделать прививку от коронавируса, однако в России такой проблемы нет. И поэтому было решено организовать «вакцинные туры» в московскую клинику, где иностранцы смогут спокойно привиться.

«Наша цена, включая тур по Москве, проживание, перелет и вакцинацию, составляет 1099 евро. Привитому выдается свидетельство о вакцинации»,

— цитирует его издание.

В рамках этого тура предстоит посетить Россию дважды, каждая из поездок занимает двое суток. Гостя разместят в четырехзвездочном отеле, а уколы сделают сразу после прилета, чтобы пациент смог хотя бы сутки пробыть в Москве и не остаться без помощи врачей в случае побочных эффектов. Также в стоимость тура входит экскурсия по городу.