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Врач объяснил, почему нет антител после вакцинации

Стелла Шмель
3 часа назад
Не у всех пациентов, прошедших вакцинацию от коронавируса, своевременно вырабатываются антитела. Почему так происходит и что с этим делать рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
На самом деле, у некоторых людей антитела и вовсе не появляются после прививки.
"Если после прививки нет антител, это означает, что или они еще не выработались, или их просто нет, или некорректная система тестирования. Через 2–4 недели нужно еще раз смотреть динамику антител, они могут образоваться с опозданием. Однако есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10% до 20% людей не будут вырабатывать антитела. Пока что это предварительные данные",
- сказал Викулов.
У каждого человека разный иммунный ответ, поэтому давать рекомендации врач будет, исходя из индивидуальных особенностей пациента. Если антитела вообще не выработались, врач будет советовать другие методы.
"Профилактика будет не с помощью вакцины, а медикаментозная или немедикаментозная. Существует перечень препаратов иммунотропной направленности. Существуют рекомендации по предотвращению различных инфекций, рекомендации по укреплению иммунной системы разными способами – с применением адаптогенов, с применением правильно подобранных доз витаминов. Немедикаментозная профилактика – умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов",
- заявил врач.
Коронавирус,ИА Sputnik,
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