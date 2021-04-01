Врач объяснил, почему нет антител после вакцинации

На самом деле, у некоторых людей антитела и вовсе не появляются после прививки.

У каждого человека разный иммунный ответ, поэтому давать рекомендации врач будет, исходя из индивидуальных особенностей пациента. Если антитела вообще не выработались, врач будет советовать другие методы.