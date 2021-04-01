Врач объяснил, почему нет антител после вакцинации

"Если после прививки нет антител, это означает, что или они еще не выработались, или их просто нет, или некорректная система тестирования. Через 2–4 недели нужно еще раз смотреть динамику антител, они могут образоваться с опозданием. Однако есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10% до 20% людей не будут вырабатывать антитела. Пока что это предварительные данные",
"Профилактика будет не с помощью вакцины, а медикаментозная или немедикаментозная. Существует перечень препаратов иммунотропной направленности. Существуют рекомендации по предотвращению различных инфекций, рекомендации по укреплению иммунной системы разными способами – с применением адаптогенов, с применением правильно подобранных доз витаминов. Немедикаментозная профилактика – умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов",